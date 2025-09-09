A Gabicce la storia della donna che creò Barbie

Non solo bellissima. Non solo un giocattolo. La bambola che ha cambiato il modo di giocare per milioni di bambine sarà la protagonista della prima assoluta in scena stasera alle 21.00, al Mississippi a Gabicce Mare, ‘Ruth Handler. La Storia della Donna che ha inventato la Barbie’. Interpretato dall’attrice Serena Guida (foto), con la regia e l’adattamento di Alessandra Pizzi, lo spettacolo dà vita a una storia di intuizioni, innovazioni e coraggio, in cui viene raccontata la straordinaria vita di una donna che ha saputo cambiare il corso della storia.

Ruth Handler è universalmente conosciuta come la creatrice di Barbie, una bambola che ha sfidato i canoni tradizionali e ha ispirato milioni di bambine a immaginarsi senza limiti. Barbie è un simbolo che ha rotto le barriere delle aspettative e ha offerto alle nuove generazioni la libertà di sognare senza confini: un manifesto di empowerment.

Nei panni di Ruth Handler, Serena Guida conduce il pubblico in un viaggio emozionante in cui l’immaginazione diventa cambiamento e il gioco occasione di guarigione. Ruth Handler si trasforma così nel tributo alla forza di chi sa guardare oltre e trasformare ogni sfida in un’opportunità di cambiamento. Dimostra come l’innovazione più profonda ha origine dall’ascolto dei bisogni invisibili e di come anche una bambola può diventare voce.