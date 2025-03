A Gabicce nascerà l’oasi felina. Un appello per cercare volontari

In programma una nuova oasi felina, ma mancano i volontari per la sua gestione. Nei suoi piani, il comune di Gabicce Mare ha previsto di inaugurare prima dell’estate uno spazio per i gatti abbandonati, feriti o in stato di malattia, dove possano vivere in una condizione di semilibertà ed essere visitati, curati e, se serve, sterilizzati. Il progetto, che vede la compartecipazione del comune di Gradara, verrà realizzato dietro al Campo quadro vicino agli orti comunali, su un terreno di proprietà di entrambe le amministrazioni comunali.

Un investimento complessivo di 45mila euro, di cui oltre30mila a carico del comune di Gabicce Mare, è previsto per la costruzione dell’oasi, somma che servirà per montare attorno all’area di 500mq una recinzione antiscavalco per proteggere i gatti dall’intrusione di altri animali, e per acquistare le cucce e le altre strutture da adibire alla cura degli animali. E se sul piano progettuale i vari aspetti sembrano ormai definiti, a zoppicare resta invece la parte gestionale: all’appello mancano infatti i volontari in grado di seguire il funzionamento della struttura con continuità. ‘La nuova oasi felina è un intervento importante, che ottempera alla normativa in materia con la quale si prevede che i Comuni debbano avere questo tipo di strutture – spiega la veterinaria Federica Panzeri, presidente dell’associazione ‘Le gatte della soffitta’ che collabora con l’amministrazione per le sterilizzazioni – . Utilissima a Gabicce, dove fino a poco tempo fa esisteva il problema legato alla presenza di numerosi gatti randagi non sterilizzati. Per funzionare bene un’oasi felina ha però bisogno di almeno una quindicina di volontari che possano garantire la loro presenza con continuità. E al momento ci sono soltanto sei, sette persone’. Le attività di volontariato a servizio degli animali sono di fatto molto impegnative, perché devono essere effettuate più volte tutti i giorni, anche durante le festività. ‘E’ un’attività senza sosta - prosegue la veterinaria - . Bisogna dare da mangiare ai gatti due o tre volte al giorno, pulire le cassette e intervenire per le catture dei randagi. Quindi se non si può contare su un gruppo largo, la gestione rischia di diventare molto difficile’.

Si leva così l’appello, nei confronti di chi ama i gatti a farsi avanti per entrare a far parte dell’attualmente piccolo gruppo di volontari. E qualora il numero di partecipanti non dovesse crescere, il Comune propone la sua soluzione. ‘Cercheremo il più possibile di promuovere la partecipazione al progetto – sostiene la sindaca Marila Girolomoni - . E nell’attesa che possano aderire altre persone all’attività di volontariato l’amministrazione comunale si farà carico della gestione attraverso il suo personale’. Un’ipotesi che non convince del tutto. ‘Mi sembra un’idea di difficile attuazione – sostiene la veterinaria - . Nell’oasi vengono effettuati interventi che richiedono anche una certa competenza da parte dei volontari, i quali devono essere istruiti, soprattutto per quanto riguarda le attività di cattura’.

Beatrice Grasselli