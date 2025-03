A Gabicce oggi in piazza Truccabimbi e Supereroi. Balli, sfilata e il consueto lancio di caramelle

Anche a Gabicce è tempo di Carnevale. Oggi è in programma la grande festa delle maschere con tanta animazione, musica e giochi. Alle ore 15.30 ritrovo in Piazza Matteotti con gli allegri truccabimbi, palloncini e la sfida dei Supereroi che saranno i protagonisti della festa. Alle 16.15 si parte da piazza Matteotti per la grande sfilata mascherata fino a piazza Municipio dove la festa proseguirà con balli e il consueto lancio di caramelle dal carro festoso. "Vi aspettiamo mascherati – dicono gli organizzatori – e con tanta voglia di ballare e divertirvi".

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Gabicce Mare. L’animazione e gli allestimenti sono curati dalla Asd Glamorous.