A Gadana è tempo di "Baldoria". Da domani la festa della gente

Sta per finire l’estate ma non sono finite le feste di paese che tante persone richiamano sia dalle vicinanze che anche da fuori e che sono una occasione di incontro anche per chi decide di ritornare al suo lugo di origine. Da venerdì a domenica, Gadana sarà in festa, anzi, "in baldoria".

Domani scatta la seconda edizione dell’evento che animerà il quartiere per tre giorni, nel piazzale della chiesa di Valdazzo, con musica dal vivo, dj set, aquiloni, lotterie, cibo e altro ancora. Nelle prime due giornate, gli stand per cibo e bevande apriranno alle 19, poi domani saranno gli StraniVari il primo gruppo a esibirsi, alle 21. Dalle 23 a tarda notte toccherà a Dj Wins, alla consolle. Si replica sabato, alle 20.30, con l’Orchestra Alessandro Mangani, mentre all’una ci sarà il dj set di Dj Cixen. Domenica si comincerà prima, già dal pomeriggio, con un lancio di aquiloni da parte dell’associazione Le contrade di Urbino a colorare il cielo di Gadana, mentre alle 18 ci saranno l’apertura anticipata degli stand e il torneo di biliardino. Alle 19.30 si esibirà il duo composto da Francesco Scaramuzzino e Andrea Palma (in arte Nenia), seguito, alle 21.30, dal gruppo Las Vegas. Nell’ultimo giorno ci sarà anche l’estrazione dei biglietti vincenti, con vari premi in palio, tra cui un cellulare, una tv e un ventilatore da soffitto. Parte del ricavato della manifestazione sarà destinato in beneficenza.

n. p.