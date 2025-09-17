A giudizio dipendenti del caseificio: "Fecero mobbing a due sorelle"

Mobbing al caseificio, due dipendenti di Fattorie Marchigiane a giudizio. Le sorelle Sonia e Francesca Gori, storiche lavoratrici dello stabilimento di Colli al Metauro, avevano denunciato di essere state vessate e isolate dopo aver segnalato irregolarità gravissime nei prodotti: mozzarelle riciclate, caciotte con trappole per topi, cagliate cadute a terra e muffe raschiate per essere rimesse in commercio. Ora il caso è approdato in tribunale: il Gup di Pesaro ieri mattina ha disposto il rinvio a giudizio dei due imputati, fissando il dibattimento per il prossimo 24 ottobre. L’udienza preliminare si è svolta ieri davanti alla giudice Paci. Le sorelle Gori si sono costituite parti civili, assistite dagli avvocati Michele e Salvatore D’Accardi del foro di Urbino. Il pm Lilliu ha chiesto il rinvio a giudizio, istanza condivisa dalle parti civili. Le difese si sono opposte, ma senza successo. A gennaio l’udienza era saltata per un difetto di notifica, slittando così a fine estate. Ma stavolta la macchina giudiziaria si è rimessa in moto. Al centro della vicenda ci sono i racconti delle due sorelle, che in un’intervista rilasciata l’anno scorso al "Carlino" avevano descritto lo scenario da incubo in cui si trovavano a lavorare: prodotti scaduti o avariati reimmessi nella catena di produzione, blocchi di cagliata lasciati a terra, mozzarelle rese e riutilizzate ecc... Dopo le ripetute segnalazioni all’azienda, sostengono Sonia e Francesca, sarebbe partito il calvario. Francesca, con un contratto "a chiamata" e quindi già precario, ha visto ridursi progressivamente orari e turni, fino a trovarsi demansionata e accusata perfino di aver rubato acqua dalle cisterne del caseificio. Sonia, invece, con trent’anni di lavoro alle spalle, è stata dirottata a compiti di pulizia della "fossa" dei formaggi, mansione solitamente affidata ai neoassunti. Poi turni sempre più ridotti, fino all’esclusione. Il suo contratto, scaduto a dicembre 2022, non è stato più rinnovato: a pesare, dicono, anche un infortunio alla schiena che per uno degli imputati le avrebbe "fatto giocare il posto fisso". Le due sorelle parlano di stalking occupazionale, cioè un mobbing sistematico per colpire chi aveva osato denunciare. Il pm delinea un vero schema di vessazioni, calibrato per spingerle ai margini e farle fuori dal posto di lavoro. Fattorie Marchigiane è già finita sotto la lente della magistratura per frode in commercio e adulterazione alimentare (udienza preliminare fissata al 4 marzo 2026).

Antonella Marchionni