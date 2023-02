A giugno arriverà la Mille Miglia

"Pesaro si prepara ad ospitare una delle corse d’auto d’epoca più suggestiva del mondo: il prossimo 14 giugno la Mille Miglia 2023 sfilerà per le vie della nostra città". Lo ha annunciato il sindaco Matteo Ricci, che ieri mattina ha incontrato il vice presidente Operation Committee Giuseppe Cherubini e Ludovico Goffi dell’Ufficio Tecnico della Mille Miglia, accompagnati dalla direttrice Aci Pesaro e Urbino Antonella Mati. "I motori sono un elemento identitario strategico di Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024 – ha detto Ricci – che grazie ad eventi come questo si conferma sempre più Terra di Pilori e Motori". La Mille Miglia 2023 si svolgerà dal 13 al 17 giugno. Come da tradizione partirà e si chiuderà a Brescia, città insieme a Bergamo Capitale italiana della Cultura 2023. Le oltre 400 auto d’epoca sfileranno a Pesaro nella mattinata della seconda giornata di corsa "e effettueranno controllo timbro e controllo orario in piazza del Popolo e piazzale della Libertà".

l. d.