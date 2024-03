A Gradara incontro con l’ultima Castellana

La rassegna “A.M.O.R.E. 2.0 Marzo per le Donne. Gradara 2024” è la 3ª edizione di un’iniziativa consolidata e voluta dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Gradara che ogni anno dedica alle donne un intero mese di appuntamenti “al femminile” con lo scopo di promuovere la parità di genere e sensibilizzare all’argomento soprattutto le nuove generazioni. Protagonista dell’8 marzo sarà Alberta Porta Natale, l’ultima Castellana della Rocca. I visitatori della fortezza potranno scoprire questa donna eccezionale attraverso un percorso digitale fruibile dal proprio dispositivo mobile. La Rocca, come tutti i musei statali, sarà accessibile gratuitamente alle donne per iniziativa del Ministero della Cultura.