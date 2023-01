A Gradara la Befana c’è tutto il weekend

La Befana è la festa per antonomasia dedicata ai bambini. Che porti il dono dei sogni o tanto carbone non importa, ciò che conta è il clima di allegria che ciascun bambino si merita. Per rendere ancora più fantastica questa festa, la Pro Loco di Gradara ha pensato di trasformarla in lungo week end per estendere al massimo lo spirito di questa questa festa. Ieri, per il giorno dell’Epifania, tantissime persone hanno affollato il borgo di Gradara, gente proveniente da ogni parte d’Italia che ha potuto ammirare la danza delle Befane Salterine e della Befana sui Trampoli, ma oggi e domami si continua senza sosta con gli spettacoli. Oggi alle ore 11.30 in Borgo ci sarà un laboratorio speciale con Yaya e Unnico che alle 15.30 si esibiranno nello spettacolo “Senti chi abbaia” con protagonista la briosa cagnolina Yaya ed il suo goffo assistente Unnico. "Una esibizione dolcissima – assicurano gli organizzatori – che coinvolgerà anche il pubblico e che vi farà amare ancora di più i nostri amici pelosi". Domani, alle 15.30 e 17.30, l’appuntamento è con il Teatro Stralunato, nel piccolo e delizioso teatro di Gradara dove andrà in scena lo spettacolo “Gran Cabaret Clown” interpretato dalla Compagnia del Cactus. "Si tratta di una rappresentazione intesa ed emozionante, per cui ridere, commuoversi, giocare ma in maniera trasversale, adatto cioè a generazioni diverse che si incontrano per godersi il pezzo". Completa il calendario teatrale “C’è un pezz buff da div adess…” e “Le poesie più famose interpretate dal poeta” di Carlo Pagnini, alle ore 18.

"C’è davvero un mondo di eventi coinvolgenti ed emozionanti da vivere a Gradara per tutto il week end – concludono i promotori –. Perderselo sarebbe un peccato! Per informazioni e prenotazioni clicca https:www.gradara.org (nella sezione dedicata alle festività) oppure ai numeri 0541964115-3401436396.