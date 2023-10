A Gradara le "Piazze stregate", a Gabicce zucche da paura, a Urbino un maxi gioco

La festa più "spaventosa" dell’anno si prepara a mostrarsi in tutto il suo… terrore. In tutta la nostra provincia si celebra Halloween con eventi e spettacoli di ogni genere.

A Gradara si ripropone un clima di brividi e paura per la penultima data dell’Halloweekend, una festa di 5 giorni che finirà in bellezza il 1° novembre. Il programma di oggi prevede il tour della Rocca di Paolo e Francesca (10.30, 11.30, 14.30, 16.00, 17.00) e lo spettacolo itinerante ‘Le piazze stregate’ alle ore 16.00, 17.00 e 18.30. Alle 17 ci sarà anche lo spettacolo per bambini ‘Severino il fantasmino’, mentre la sera spazio allo spettacolo ‘Diavoli parata infernale’, alle 21.30 e 22.30.

Anche a Gabicce Mare grande festa da brividi, con un Halloween ricco di eventi organizzati dal Comune e rivolti a bambini e famiglie che si estenderanno soprattutto in Piazza Matteotti e Piazza Municipio. Previsto un programma ricco di attività: dalle 9 alle 16.30 si potranno consegnare in Piazza Municipio le zucche intagliate per creare uno spazio espositivo delle creazioni artistiche più spaventose e fantasiose e alle ore 16:30 si procederà con la premiazione della zucca più originale. Dalle ore 15.30 in piazza Municipio ci sarà il Laboratorio dei Piccoli Mostriciattoli, attività creative pensate per bambini da 3 a 6 anni, con palloncini e i truccabimbi. Alle ore 16.45 si radunano le truppe per la Halloween Parade in compagnia dei Trolls. Il corteo partirà da piazza Municipio e arriverà a piazza Matteotti dove si svolgerà il cuore della festa. Alle 17.00 in piazza Matteotti, Just Dance! con balli scatenati e animazione per coinvolgere bambini e adulti. Immancabile la premiazione della maschera più bella, ma quest’anno saranno gli adulti ad essere valutati da una giuria di bambini che consegnerà il ‘Premio da urlo’.

A Urbino il 31 ottobre ci saranno due appuntamenti diventati tradizioni: il Trekking Urbano, una passeggiata tra arte e cultura giunta alla sua 20ª edizione, e la festa di Halloween per i bambini. Il percorso di trekking, abbastanza agevole, durerà circa due ore e vedrà come luogo di partenza il piazzale Roma, dove è sito il monumento a Raffaello (ore 16). La festa per bambini, invece, si svolgerà negli spazi della Data – Orto dell’Abbondanza, dalle 16 alle 19, a ingresso libero. È previsto anche il maxi gioco della "Caccia alle streghe", un laboratorio della zucca, il truccabimbi, animazione e uno spettacolo di magia.

Fossombrone si traveste da paese di Halloween. Ci sarà il laboratorio di ceramica per bambini con Tinoush Panahy (su prenotazione), la caccia al tesoro e il raccontastorie di Halloween con Elisabetta Romiti.

Divertimento assicurato anche al ‘CantiHalloween’ di Cantiano, con giochi e laboratori nel parco, una parata nel centro storico e uno spettacolo con rapaci alle 18:00 in Piazza Luceoli. Notte di streghe e paura anche a Serra Sant’Abbondio: torna la notte di Halloween con stand, musica dal vivo e la casa del terrore.

Infine a Vallefoglia Per chi invece volesse passare un pomeriggio in un luogo dedicato alla magia dell’autunno, sarà possibile visitare e divertirsi al più grande Pumpkin Patch delle Marche. Al Giardino dei colori di Bottega di Vallefoglia ci saranno tanti laboratori, con la possibilità di scegliere, intagliare e pitturare la propria zucca di Halloween.

Lucia Arduini