A Gradara un ottobre davvero rosa. Prevenzione per la salute della donna

Ci sono dei nemici nascosti all’interno del corpo, di cui molto spesso non ci si accorge. Il mese di ottobre, a Gradara, con il progetto “Le rose di ottobre… con le donne e per le donne“, dedicato alla prevenzione del tumore al seno, si tinge di rosa, assieme anche al castello. Non mancheranno gli ormai consueti sentieri rosa, ovvero le passeggiate benefiche per insieme il sabato mattina in modo salutare con percorsi adatti a tutte le età e possibilità. L’appuntamento sarà per sabato 21 nel parcheggio dell’isola ecologica di via Gradara, mentre il 28 nel parcheggio dell’Auser di Fanano. Entrambi gli appuntamenti alle 8,30.

Questa sera, alle 21, al teatro comunale, l’incontro dal titolo "Tumore al seno e alimentazione", insieme al dottor Vincenzo Catalano, Presidente Lilt di Pesaro e Urbino e alla dietista Silvia Monaldi. Sabato 14 ottobre dalle 9 alle 12,30 nelle sale parrocchiali di Fanano Basso sarà possibile sottoporsi a una visita senologica gratuita a cura della Lilt. Posti limitati a prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp a Eleonora Del Magna 328 4558366 o Silvia Sanchini 328 1265013. A corollario delle varie iniziative, questa mattina alle 10 nel parco di via Martiri di Tavullia, a Pievevecchia, verrà inaugurata Jasmine, la panchina rossa del rispetto che va ad affiancare quelle già installate in altre frazioni, alla presenza delle autorità e con la partecipazione dei bambini delle quinte della scuola primaria “Gino Strada“ di Gradara. Ospite Nonna Bolla. La panchina è stata decorata dall’assessore del Comune di Gradara, nonché artista, Marino Rossini. Un momento di festa per stare insieme per far crescere la comunità ispirandosi ai principi della conoscenza dell’altro, del rispetto delle differenze individuali, dei diversi punti di vista: "Come amministrazione ci impegniamo molto per essere sempre vicini alla cittadinanza con interventi a beneficio su tutto il territorio – commenta Angela Bulzinetti, assessore alle Pari Opportunità –. Il carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata nelle donne, in cui circa un tumore maligno ogni tre è un tumore mammario".

Alessio Zaffini