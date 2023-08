A Ilvo Diamanti il premio “Giovanni Santi“ "Comunicatore trasversale"

Un cortile d’onore gremito ha assistito venerdì sera alla consegna al professore emerito Ilvo Diamanti del premio ‘Giovanni Santi: Comunicatori di Valori’, ideato da Massimo Puliani e consistente in una statuetta in bronzo che l’artista Pino Mascia ha creato per l’evento. A Diamanti è stato assegnato il premio per le sue doti di comunicatore trasversale, che spazia dalla politica alle aule universitarie, dalle tv ai giornali. Applauditissima anche l’attrice Aurora Ruffino, che ha ‘condotto’ la serata, intervallata da momenti musicali.