’A la vegghia’ per ridere. Cibo, giochi e varietà

Si intitola "A la vegghia", ed è un appuntamento di convivialità, giochi e intrattenimenti teatrali con la comunità "Le ginestrelle" di Cagli: l’evento è in programma oggi, mercoledì 18 dicembre.

Alle ore 18 la comunità "Le Ginestrelle" (Cooperativa Sociale Alpha) apre le porte per un momento di festa e teatro che vuole richiamare lo spirito festivo di questi giorni. Nell’ambito dei servizi del Progetto Sollievo, voltia sostenere le persone che attraversano una situazione di fragilità mentale e le loro famiglie, coordinati da Ats 3, Unione Montana Catria e Nerone e promossi da Cooperativa Sociale Agricola Il posto delle Viole, il gruppo teatrale della comunità, guidato da Alice Toccacieli, propone un varietà fatto di cibo, giochi teatrali, intrattenimenti e monologhi brillanti.

Sono in programma ospiti anche a sorpresa in collaborazione con l’associazione culturale "Luoghi Comuni Fermignano".

L’evento sarà un’occasione di scambio e conoscenza con il territorio e anticiperà una serie di ulteriori appuntamenti previsti per il 2025, attraverso i quali i soggetti in campo, si propongono di condividere le proprie esperienze di trasformazione e creatività nell’ambito dei servizi della salute mentale in relazione al territorio circostante.

La partecipazione è libera con prenotazione obbligatoria a luoghi.comuni@hotmail.com Tel. 3408962837.

Mario Carnali