A lezione di legalità con giudice e imprenditore

Sabato 1 aprile noi alunni delle classi terze abbiamo scelto di andare a scuola anche se le lezioni sono dal lunedì al venerdì. Era previsto un incontro con due ospiti siciliani che avrebbero parlato di mafia: una giudice, Marisa Acagnino e un imprenditore, Rosario Barchitta.

Abbiamo partecipato per vari motivi. Pensiamo che sentire queste storie dal vivo da chi le ha vissute ha tutt’altro impatto emotivo e psicologico, rispetto a quando leggiamo racconti o articoli di giornale sull’argomento. Inoltre ogni storia ha le sue particolarità e quindi è molto importante ascoltarle tutte, non solo quelle più conosciute. L’argomento della legalità ci ha interessato molto: per qualcuno è stato il tema più coinvolgente di quest’anno! La criminalità organizzata è una cosa da combattere e tutti dobbiamo fare qualcosa.

L’intervento della giudice di Catania è stato molto interessante quando ha ribadito che ci sono molte vittime oltre quelle che noi conosciamo, perché molti non hanno il coraggio di denunciare, per paura. Spesso ce lo dimentichiamo e ci ricordiamo solo di Falcone e Borsellino, ignorando il fatto che loro sono solo la punta dell’iceberg. Della magistrata inoltre ci hanno colpiti molto il tono deciso e al suo sguardo concentrato: mandava al pubblico un messaggio di sicurezza e di consapevolezza e per noi è stata un bell’esempio.

La testimonianza di Rosario, anzi Saro, invece ci ha emozionati e ci ha fatto capire cos’è veramente essere vittime di mafia. Lui è stato uno dei primi a parlare contro la mafia e tuttora va nelle scuole per raccontare la storia che ha passato lui e la sua famiglia. Saro è riuscito a toccare i cuori di tutti facendo capire come le famiglie soffrano dietro a tutto ciò se hanno paura di farsi avanti. Lui infatti pian piano era stato privato dei propri diritti di lavorare e solo dopo diverso tempo, guardando con gli occhi pieni di lacrime le sue figlie e sua moglie, disse basta e chiese aiuto allo Stato.

Secondo noi è importante che la scuola organizzi incontri così, perché, come scritto nel libro “Per questo mi chiamo Giovanni”, di cui abbiamo letto dei brani all’inizio, bisogna imparare a lottare contro la mafia sin da piccoli e non abituarsi come se fosse una presenza giusta. Ascoltare testimonianze come queste ci porta a immedesimarci nell’altro e a vivere quello che gli altri hanno passato, poi ci aiuta anche a crescere e a capire un altro mondo che in realtà non è poi tanto lontano da noi.

Classe 3A