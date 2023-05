A lezione di legalità con i carabinieri

Sono proseguiti negli ultimi giorni i preziosi incontri sulla cultura della legalità tenuti nelle scuole dai carabinieri della Compagnia di Fano agli ordini del capitano Maximiliano Papale (foto). Tra le tappe, quelle di Marotta, San Lorenzo in Campo, Terre Roveresche, Mondavio, Colli al Metauro, Cartoceto e Cantiano, che come prassi sono state rivolte agli alunni della secondaria di primo grado e di quinta elementare. In tutto, oltre 800 studenti, coi quali i militari, nel ruolo di docenti, hanno affrontato varie tematiche: dal bullismo, al cyberbullismo, e poi la sicurezza stradale, i rischi della rete e gli effetti derivanti dall’assunzione di sostanze stupefacenti e dall’abuso dell’alcol. In ogni occasione i ragazzi hanno dimostrato vivo interesse, rivolgendo, in particolare, domande sul bullismo e sulle opportune iniziative da intraprendere quando ci si trova ad essere testimoni di queste tipologie di comportamenti. Gli incontri hanno anche costituito per i militari l’occasione di rinsaldare i rapporti con i dirigenti scolastici, finalizzati a intercettare situazioni potenzialmente in grado di degenerare.

s.fr.