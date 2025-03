A lezione di legalità: studenti al Politeama

Fano celebra la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie con una serie di iniziative per sensibilizzare sui temi della giustizia e della legalità, coinvolgendo scuole, biblioteche e cittadini. Oggi alle 10, il Cinema Politeama ospiterà un incontro con Nadia Furnari, cofondatrice dell’Associazione culturale Rita Atria, e Anna Maria Atria, sorella della vittima simbolo della lotta alle mafie. Le classi del Liceo Nolfi Apolloni approfondiranno temi di legalità attraverso una testimonianza diretta. Sempre oggi, alla Memo, alle 9 partirà l’iniziativa BILL-Biblioteca della Legalità, un percorso educativo su diritto, giustizia e responsabilità, ispirato alle esperienze di Jella Lepman e della Jugendbibliothek di Monaco di Baviera. Alle 18, il ciclo "Con le parole giuste" ospiterà un altro incontro con Nadia e Anna Maria Atria dal titolo "Legalità. Rita Atria-La settima vittima di via D’Amelio", per riflettere sulla memoria e sull’impegno. Nel pomeriggio, i bambini del Consiglio Comunale dei Bambini incontreranno l’autrice Francesca Quartieri per discutere del libro "La Mappa dei Diritti", letto in occasione della Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza 2024. Domani alla Memo, si terrà un incontro di formazione per i docenti, con Chiara Pinton della segreteria nazionale Bill, focalizzato sull’uso della lettura come strumento di educazione civica.

Tiziana Petrelli