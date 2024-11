A lezione di miele da Serafino: balsami benefici e salute del gusto

Se i vostri bambini hanno bisogno di un antibiotico naturale per l’inverno, potrebbe essere interessante una visita didattica a Frontino di Acqualagna tra gli alveari dove Serafino Pierotti produce mieli balsamici. Aprendo la porta del suo laboratorio che si trova di fianco all’ex eremo, là dove lo sguardo spazia tra i monti Petrano, Nerone, Catria e Montiego (passo di palombe), vivrete una esperienza. Qui, in questi luoghi incontaminati, le api sono capaci di riportare in alveare tutto il patrimonio vegetale, tutta la purezza di piante e fiori che dispensano le loro essenze curative, benefiche, oltre che buonissime. Un miele puro ha proprietà straordinarie: è un antinfiammatorio naturale, antiossidante, combatte i microbi e ha perfino effetti preventivi per alcune specie di tumori. Con il miele potete prevenire ed eventualmente aiutarvi nella cura di tosse e raffreddore, mali di stagione.

Qui una degustazione è un viaggio: il miele di coriandolo di Serafino ha profumi orizzontali di pino cembro con la sua resina, melissa essiccata, abete bianco, pungenza speziata di coriandolo e fiore di tarassaco estivo con vibrazioni di eucalipto e riccioli di menta crispa. Sentendone il profumo e inspirando, già ne avrete beneficio per le vie respiratorie, immaginiamoci mangiandolo. Il miele di ciliegio ha sentori di visciola, ribes e rosa canina (ricchissima di vitamina c) tutte piante che poi si scopre essere ben presenti in queste colline. Il fiore di tiglio, con la sua essenza bianca orizzontale, è caratteristico del miele omonimo. Il miele di acacia di Serafino è un volo per campi: c’è la tipologia che evoca sentori minerali rossi e nocciolati, e l’altra più chiara che ha tracce di fieno bagnato, erica, erba medica, con sano riverbero di terra. Potete prenotare una visita (info 346 8687834) con assaggio alla mieleria di Serafino portando i vostri bambini a vedere come lavorano le api, come le stesse si nutrono da piante e fiori, che cosa è un alveare e come si produce un miele di altissima qualità.

