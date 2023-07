A lezione di teatro, quando il divertimento si unisce alla formazione

Da domani a venerdì 21 luglio, a Urbino si va "A scuola di teatro". Questo è il nome del laboratorio gratuito, dedicato a ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 15 anni, che si apre alla Data per cinque giorni, tra le 15.30 e le 17.30. Dietro all’iniziativa, una collaborazione tra assessorato alle Politiche educative e Centro teatrale universitario "Cesare Questa". Per iscriversi, basterà scrivere un’e-mail a [email protected] "Dopo il grande successo di Urbino teatro urbano, realizzato dal CTU con il patrocinio e il supporto del Comune, abbiamo avviato quest’iniziativa per avvicinare i ragazzi e le ragazze alla bella esperienza di un laboratorio teatrale - commenta l’assessore Francesca Fedeli -. Per una settimana si abbineranno divertimento e formazione. Speriamo che sia solo l’inizio e che si posas coinvolgere tanti altri"

