A Lucrezia piccoli roghi e immondizia per strada

"Zucche vuote" anche a Lucrezia, nel pomeriggio che si è rivelato il più terrificante dell’anno. Anche qui, infatti, un gruppetto di ragazzini fuori controllo ha messo sotto assedio la frazione di Cartoceto dandosi appuntamento per far festa alla loro maniera. Più "scherzetti" che dolcetti per questi giovani maleducati che hanno esploso petardi per tutto il pomeriggio, ribaltando tutti i cassonetti dei rifiuti e provocando il rovesciamento in strada del pattume. Il resto poi lo ha fatto il vento, che ha anche alimentato le fiamme delle sterpaglie andate a fuoco. Anche qui, infatti, i residenti arrabbiati hanno scattato immagini di piccoli incendi subito sedati.