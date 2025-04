A Lunano folla per l’addio a Paolo: "Di lui resteranno bontà e genialità"

Tanta gente ha voluto essere presente ieri pomeriggio all’ultimo saluto per Paolo Amati, 47 anni deceduto in un tragico incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato lungo la provinciale Fogliense che porta da Caprazzino a Lunano. Le esequie si sono svolte nella chiesa ‘santi Cosma e Damiano’ di Lunano e la messa è stata ufficiata dal parroco di Lunano don Bruno. Tra le 300 persone che hanno partecipato al funerale il sindaco di Lunano Mauro Dini: "In questo triste momento – sottolinea il primo cittadino - la comunità ha voluto far sentire il proprio affetto verso la famiglia Amati. Di lui ci rimarrà la sua bontà d’animo, la sua originalità, la sua simpatia". Tanti i messaggi di cordoglio espressi in questi giorni dagli amici e da chi ha voluto bene a Paolo. "Paolo era spesso nel mio negozio quando esercitavo l’attività di barbiere - dice Sergio Gorgolini. un ragazzo eccezionale, per me era un fratello minore, una persona di intelligenza unica, creativa come pochi nell’ambito lavorativo". Presenti alla messa e alla cerimonia funebre anche i figli di Paolo, i fratelli e sorelle, nipoti oltre ad altri parenti e i colleghi di lavoro dell’azienda dove Paolo era occupato. Dopo la messa il corteo funebre si è mosso fino al cimitero di Lunano dove è avvenuta la tumulazione.

am. pi.