A Macerata Feltria è tempo di agricoltura: fiera e convegno

Torna a Macerata Feltria l’intenso fine settimana dedicato a San Giuseppe. Si parlerà di agricoltura al Teatro Angelo Battelli di piazza Massimo Vannucci con il 40esimo convegno organizzato dal Comune di Macerata Feltria: "L’agricoltura e la zootecnica eroica delle aree montane".

L’apertura oggi alle 9.30 con i saluti. Saranno presenti i ragazzi dell’Istituto agrario Cecchi di Pesaro, del liceo Raffaello di Urbino e dell’agrario Della Rovere di Urbania che porteranno delle relazioni sul tema agricolo. Sul palco interverranno il capo dipartimento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Giuseppe Blasi; del direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico della Sardegna, Giovanni Filippini e di Lorenzo Bisogni come autorità di gestione del Psr Marche; ma anche le associazioni e Andrea Maria Antonini, vice presidente della Regione Marche e assessore all’agricoltura. Il convegno sarà condotto dal giornalista Lorenzo Tosi.

Domani si proseguirà con il mercato che sarà replicato anche domenica 26 marzo. Infatti è conosciuto per i suoi banchi di fichi secchi che tradizionalmente si regalavano gli innamorati.

La fiera è tra le più antiche, documenti ne parlano già nel 1502 dove in quei giorni c’era la possibilità di libera circolazione perché costituiva una delle prime e uniche forme di commercio delle zona, soprattutto per la compravendita del bestiame. Oggi è ricca di ogni genere di tipologia di prodotti, in particolare gastronomia e piante, ma sopratutto un’occasione di aggregazione anche grazie alle tre piazze dedicate al luna park per tutte le età. Francesco Pierucci