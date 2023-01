A Madonna delle Grotte il formaggio si lancia

Per gli appassionati dei giochi tradizionali, oggi è da non perdere sulla suggestiva strada di Madonna delle Grotte a Mondolfo, la fase eliminatoria del 18esimo torneo provinciale a squadre di ‘Lancio del Formaggio’, antesignano delle ruzzola. La competizione, organizzata dall’Usd Ruzzola Mondolfo col patrocinio del Comune, proseguirà con le prove eliminatorie anche nel prossimo weekend e poi domenica 28 gennaio si svolgerà la finale per l’attribuzione del titolo 2023. Il ‘Lancio del Formaggio’ è riconosciuto dal Coni come ‘sport tradizionale’ fin dal 1988 e sembra affondare le sue origini al periodo etrusco.