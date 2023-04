A Madonna Ponte le festività arrivano fino a martedì

Dopo tre anni di stop inflitti dalla Pandemia, torna la "Festa di nostra Signora del Ponte Metauro": un appuntamento secolare e sentito che in città allunga la Pasqua fino al martedì. Momenti di preghiera nel piccolo Santuario ma anche tanti giochi in famiglia, che culmineranno in Pineta con gli spettacoli di arcieri, sbandieratori e mangiafuoco. Martedì 11 aprile si celebra così, con 6 messe e la tradizionale pesca benefica, la Festa della Madonna del Ponte, proclamata patrona dei marinai il 12 agosto 1984 da Giovanni Paolo II in visita a Fano. Messa solenne del vescovo Trasarti delle 18.