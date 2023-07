A Marotta in scena ‘La Festa della tratta’. Stand e tradizioni di mare

Si lavora a Marotta per preparare la manifestazione che consentirà di rivivere un importante pezzo di storia della cittadina balneare: ‘La Festa della tratta’, in programma per il 21, il 22 e il 23 luglio.

Un’iniziativa, giunta alla 13esima edizione, che accende i riflettori sull’antichissima tradizione della "tratta", o "sciabica", un tipo di pesca a strascico praticata sulla costa, in fondali bassi e sabbiosi, un tempo fonte di sostentamento di numerose famiglie del litorale cesanense, che oggi non è più consentita e può svolgersi solo a scopo dimostrativo, previa autorizzazione ministeriale da richiedere tramite la Capitaneria di Porto.

Ed è quello che succederà a Marotta per la festa, presentata dai volontari dell’associazione organizzatrice ‘Malarupta’ (c’erano la vice presidente Patrizia Chimera e il pescatore Ivo Tinti) insieme al sindaco Nicola Barbieri, all’assessore al turismo Davide Caporaletti e all’assessore alle tradizioni locali Raffaele Tinti. Location della manifestazione, il lungomare all’altezza del Molo Arena.

Il 21 si partirà alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici, che serviranno alcuni piatti tipici della tradizione marinara locale, seguita alle 21 dal concerto dei ‘West River Band’.

Il giorno dopo e la domenica, via anticipato alle 18 con la presenza anche dei mercatini artigianali che andranno ad aggiungersi alla buona gastronomia, agli spettacoli musicali e ai giochi per bambini. In più, in entrambe le giornate, la rievocazione storica della "tratta".

Il sabato alle 19,30 e la domenica all’alba, esattamente alle 5,30. Con la posa della rete, che sarà effettuata con una barca tipica, la battana, e poi il recupero a mano del ‘bottino’, che avverrà dalla spiaggia da parte di un nutrito gruppo di pescatori. Una volta raccolto, il pesce sarà diviso per qualità e dimensioni nelle ‘coffe’ (ceste rotonde di vimini) e subito lavato in acqua, con un caratteristico movimento di immersione a rotazione. "Tratta" che sarà riproposta, a beneficio dei turisti mattinieri, anche all’alba del 31 luglio e del 6 agosto.

"Ringraziamo i volontari di ‘Malarupta’ – hanno detto i rappresentanti dell’amministrazione –, tra i quali figurano anche tanti giovanissimi, che ancora una volta si sono messi al lavoro con passione ed entusiasmo, per realizzare lungo il litorale un evento che ci porta alle antiche tradizioni dei nostri pescatori".

Sandro Franceschetti