"A Marotta un lungomare sud da vergogna"

"La porta d’ingresso alla fascia costiera di Marotta, sul lato sud, è veramente indegna". Comincia così la ‘denuncia’ di Anteo Bonacorsi (foto), capogruppo di minoranza consiliare, che mette sotto accusa il tratto sul lungomare subito dopo il sottopasso alla ferrovia di via Foscolo. "Che è il sottopasso veicolare più nuovo e l’unico che permette l’accesso alla zona mare anche ai pullman e ai camper più grandi e, dunque, dovrebbe meritare un occhio di riguardo. Invece – incalza il leader di opposizione –, appena si esce da questa infrastruttura dirigendosi verso il lungomare ci si ritrova su una strada piena di buche e immersa in due ali di canneto e di altri arbusti, sia sul lato ferrovia, che, peggio ancora, verso la spiaggia. Tant’è che l’acqua dell’Adriatico, che da lì è ad una cinquantina di metri, non si vede per niente e per raggiungere la spiaggia libera bisogna oltrepassare una vegetazione da giungla".

Bonacorsi aggiunge: "Quand’erano all’opposizione gli attuali sindaco e vicesindaco gridavano allo scandalo per come era tenuta questa zona, nonostante la giunta di allora effettuasse il taglio delle canne due volte all’anno, ma adesso che sono al governo del Comune non si ricordano più, tant’è che siamo ad agosto e in questo 2023 del canneto, così come della altre erbacce, non si è occupato nessuno. E intanto, purtroppo, i dati sulla tassa di soggiorno pagata dai turisti, alla scadenza del 15 luglio, hanno fatto segnare una flessione del 25% rispetto all’analogo periodo 2022".

Sandro Franceschetti