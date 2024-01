"A marzo aprirà l’acquario scientifico al Fano Marine Center"

A marzo l’apertura dell’acquario scientifico di Fano Marine Center. La previsione è dell’assessore alla Cultura e all’Ambiente Cora Fattori che ieri, in occasione della presentazione del programma dell’associazione Fano Università del mare (Unimar), ha spiegato le ragioni del ritardo dell’inaugurazione, annunciata nel 2022: prima problemi legati alla depurazione delle acque delle vasche e più recentemente l’installazione di una cabina elettrica nel giardino dell’immobile di viale Adriatico. "La cabina – ha spiegato Fattori – è indispensabile per il funzionamento dell’acquario e dello stesso centro internazionale di ricerca dotato di apparecchiature all’avanguardia". Una volta ottenuta l’autorizzazione dalla Capitaneria di porto, potrà essere inoltrata la richiesta della cabina al Suap comunale (Sportello unico delle attività produttive) e quindi ad Enel. Sull’importanza di Fano Marine Center ha insistito l’assessore Fattori parlando di "unicum" in Italia "uno dei successi più importanti di questa Amministrazione comunale, dovuti al sindaco Massimo Seri".

E proprio la presenza di Fano Marine Center ha spinto ricercatori e esponenti di associazioni ambientaliste, culturali e sportive a creare, nel 2021, Fano Unimar, che fa da ponte tra l’interesse della cittadinanza per la ricerca scientifica e l’attività svolta all’interno del centro. "Imparare dagli errori. Anche i polpi lo sanno fare. E noi?" Il professor Carlo Cerrano (docente di Zoologia alla Politecnica delle Marche e presidente di Unimar) ha scelto una provocazione per presentare, il programma 2024.

Primo appuntamento giovedì con un aperitivo scientifico, alle 18.30 al Bon Bon, sull’invasione delle specie aliene. "A parlarci di una minaccia che può diventare un’opportunità – hanno spiegato gli organizzatori – è la società di Rimini Mariscadoras, una start up tutta femminile, ideatrice del progetto ‘Blueat- la pescheria sostenibile’ che promuove l’utilizzo alimentare e gastronomico delle specie aliene marine invasive, a partire dal granchio blu". Seguiranno, fino a dicembre, altri 13 appuntamenti (programma completo su www.fanounimar.it). "Solo una piccola parte dell’umanità – dice Cerrano – ha capito che la nostra vita e benessere sono legati a una natura integra. Come fare affinché questo semplice concetto sia acquisito dalla maggioranza? Scienza e conoscenza, gli strumenti a disposizione".

an. mar.