"A me ha dato moltissimo vivere quell’esperienza"

"Era il 2017 ed ero come loro, uno studente di quarta superiore seduto dall’altra parte ad ascoltare quest’esperienza. Ho deciso di partire e mi è cambiata la vita. Poi in Africa ci sono tornato nel 2019, in Zambia, per fare un’esperienza di volontariato durata sei mesi e il 12 novembre partirò di nuovo per Soddo, stavolta con un biglietto aperto, non so quando torno...".

Simone Spezzi, 24 anni, ha gli occhi che gli brillano quando racconta il suo progetto di vita che sta per prendere corpo: "Ricordo esattamente le emozioni che provai la prima volta che misi piede in Etiopia, il ritorno alla normalità fu devastante. E’ un posto pieno di contraddizioni l’Africa, ma leggi negli occhi della gente la voglia di rivalsa. Noi siamo fortunati a vivere in una piccola porzione di mondo che detiene l’80% delle risorse dell’intero pianeta". Simone studia Scienze politiche e Relazioni internazionali ed ha frequentato un corso in Inghilterra come istruttore per lo sviluppo: "A breve mi laureo e poi spero di intraprendere una carriera lavorativa in Africa. Il mio obiettivo è di poter dare una mano ad Abbà Marcello, spero che la mia presenza possa essere utile al suo team".

Ai ragazzi che lo hanno ascoltato a Palazzo Montani Antaldi dice: "A chi sente la spinta di partire, io consiglio di farlo e vivere l’esperienza sul campo perché a me ha aiutato tanto. In ogni caso, ci sono tante associazioni sul nostro territorio attraverso le quali spendersi per gli altri, si può cominciare anche così". Elisa Pozzi era nel gruppo partito insieme a Simone in quel 2017: "La prima volta scelsi di andare in Etiopia come viaggio post-maturità rinunciando a volare ad Amsterdam con gli altri compagni di classe. Poi a Soddo ci sono tornata altre due volte, nel 2019 e quindi nel 2023. E Amsterdam non l’ho ancora vista – sorride -. Sto bene là, il motivo non lo so. Forse è merito dei bambini che ti insegnando tanto anche se non hanno niente e hanno sempre il sorriso stampato in faccia, quello che noi invece abbiamo perso. Per questo ci torno, perché a volte me ne dimentico".

e.f.