A Mercatello continuerà a sventolare la Bandiera Arancione. "Importante riconoscimento"

La Bandiera Arancione del Touring club italiano continuerà a sventolare a Mercatello sul Metauro, comune dell’entroterra che negli ultimi anni ha lavorato molto sul turismo. L’amministrazione comunale ne ha ricevuto, infatti, la riconferma fino al 2025 nei giorni scorsi, durante l’evento tenutosi alla BIT a Milano. A ritirare il riconoscimento è stato il vicesindaco Luca Bernardini, che è anche coordinatore marchigiano dei comuni Bandiera Arancione: "Una importantissima riconferma -spiega Bernardini- dopo la prima assegnazione che per il nostro comune risale al 2002, che attesta il lavoro svolto all’insegna della qualità, dei servizi turistici forniti e l’impegno dell’amministrazione nel loro continuo miglioramento. Il contributo degli operatori turistico-commerciali ovviamente è fondamentale per il raggiungimenti di questi obiettivi". Mercatello da anni lavora per proporre un’accoglienza di qualità, muovendosi su tutti gli aspetti del turismo dal turismo religioso, con le due sante originarie del piccolo borgo, al turismo sportivo, con il rapporto con le squadre nazionali di scherma, fino alla recente attenzione al mondo del turismo accessibile per tutti. Mercatello infatti vicino alla bandiera Arancione e al titolo di borgo più bello d’Italia può vantare anche la Bandiera Lilla, vessillo che contraddistingue i comuni che prestano maggior attenzione al turismo da parte di persone con disabilità, premiando e supportando quei Comuni che, con lungimiranza, prestano una particolare attenzione a questo target turistico. Bernardini esprime soddisfazione anche per l’assegnazione della Bandiera Arancione al Comune di Apecchio.

Andrea Angelini