A Mercatello musica e festa “In The Mood“

Festa in musica nell’Alto Metauro questo fine settimana con In The Mood, tre serate da non perdere, tutte a ingresso gratuito, messe a disposizione dai valenti gestori e organizzatori Luca Cardellini e Roberto Cucchiarini. Cardellini e Cucchiarini sono conosciuti anche nello sport calcio a 5 a livello regionale, quando erano presidenti del team Pieve D’Ico, sfiorando in due campionati la promozione in serie B e vincendo due coppe Italia. A Mercatello nell’area del chiosco Mood si preparano suoni, canti, balli e tanto divertimento. Dopo il successo della passata edizione, che ha richiamato tantissimi giovani appassionati di musica, provenienti dalla vicina Umbria e Toscana nonché la vallata del Metauro si prepara ora la nuova edizione di un festival di qualità.

Già dal tardo pomeriggio di venerdì 22 agosto il Mood aprirà i battenti con Il Diavolo e l’Acqua Santa, gruppo pesarese esplosivo nato nel 2010 eternamente in evoluzione con il suo rock n’roll, mangia beat, surf e musica italiana, che ha mandato in delirio la gioventù dell’entroterra. Un complesso stimolato anche dalla presenza nella formazione del mercatellese Manuel Benedetti, chitarrista, cantante e bassista di rilievo. Sabato 23 invece sarà la volta di Après la Classe e Manleva Band "che con vent’anni di live esplosivi alle spalle, miscela travolgente di rock, ska, elettronica e tradizione salentina ha infiammato piazze, club e festival in tutta Italia". Domenico 24 infine sul palco ci sarà Random una delle voci più autentiche del pop urban italiano. Con hit come “Chiasso“, “Rossetto“, “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa“ ha conquistato tre dischi di platino, calcando anche il palco di Sanremo, portando con sé la forza di testi sinceri e generazionali. Arriva a Mercatello, per un live intimo e potente, come la sua musica. Nei tre giorni di In the Mood saranno presenti anche food truck con specialità locali e non solo.

Leonardo Lattanzi