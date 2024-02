A Mondavio sventola la Bandiera Arancione

Sventolerà ancora, a Mondavio, la Bandiera Arancione: marchio di qualità del Touring Club Italiano rivolto alle piccole località dell’entroterra che si distinguono per un’offerta turistica e un’accoglienza eccellenti. La conferma del prestigioso vessillo anche per il triennio 2024-2026 è arrivato durante la Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, svoltasi nei giorni scorsi a Milano.

Alla cerimonia di premiazione, in rappresentanza del Comune cesanense, ha partecipato l’assessore Alice Bonifazi, che ha ritirato la nuova bandiera dalle mani del direttore generale del Touring Giulio Lattanzi e della responsabile certificazioni e programmi territoriali del Club Isabella Andrighetti. Mondavio é Bandiera Arancione ininterrottamente dal 2003 e occorre evidenziare che il conferimento del marchio avviene tenendo conto di diversi criteri, tra i quali la valorizzazione del patrimonio culturale, la tutela dell’ambiente, la cultura dell’ospitalità, l’accesso e la fruibilità delle risorse, la qualità della ricettività, della ristorazione e dei prodotti tipici. Tutti aspetti che rappresentano una prerogativa consolidata di quella che in antichità era Monsavium. Il riconoscimento, infatti, è temporaneo e subordinato al mantenimento dei requisiti nel tempo, con una verifica triennale. "Per noi - sottolinea la componente dell’esecutivo Bonifazi, con deleghe alla cultura, al turismo e all’istruzione – si tratta di una conferma importante, che ci rende orgogliosi. Un riconoscimento di qualità turistico e ambientale, mantenuto da ben 21 anni. L’attenzione che cerchiamo di porre verso un’offerta e un’accoglienza turistica di qualità è sempre massima e siamo estremamente soddisfatti che l’ente certificatore di questo vessillo lo abbia riconosciuto confermandoci in un ristretto circuito che racchiude in tutta Italia 281 comuni".

E per Mondavio, celebre in Italia e all’estero per la sua straordinaria Rocca, progettata dal genio senense Francesco Di Giorgio Martini e unanimemente ritenuta uno dei massimi esempi di architettura militare del Rinascimento, la Bandiera Arancione si unisce all’appartenenza, dal 2012, al Club de ‘I Borghi più belli d’Italia’. In pratica i due marchi più prestigiosi a livello turistico per le piccole realtà. Mondavio nel 2023 ha fatto registrare nei propri musei (in primis alla Rocca) ben 12.802 presenze, quasi 2mila in più rispetto all’anno precedente.

Sandro Franceschetti