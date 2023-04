A Mondolfo c’è sapore di lettura Al via la rassegna

Countdown, a Mondolfo, per l’esordio dell’edizione 2023 della rassegna letteraria ‘Come un libro all’aperto’, organizzata dal consigliere con delega alla cultura Even Mattioli. Martedì 4 maggio si terrà, infatti, l’anteprima della manifestazione, che avrà come protagonista Matteo Bussola. L’autore presenterà il suo ultimo libro ‘Mezzamela’ edito da Salani Editore, dialogando con Francesca Tombari della libreria Mondadori Bookstore di Fano, in un doppio appuntamento. La mattina con gli alunni e i professori degli istituti comprensivi ‘Faà di Bruno’ ed ‘Enrico Fermi’ e alle 20,45 in un incontro pubblico alla sala convegni della Croce Rossa di Marotta. L’ingresso è libero, previa prenotazione, che potrà essere fatta al numero 0721.959677 dalle 15 alle 18 o tramite mail all’indirizzo: [email protected]

La rassegna proseguirà, poi, il 14, 15, 16 e 17 giugno e il 3, il 6, il 7 e l’8 luglio. I nomi dei singoli autori protagonisti di questi successivi eventi saranno resi noti nelle prossime settimane, in occasione della presentazione pubblica della manifestazione, che vanta il patrocinio dalla Regione. "Il tema di questa seconda edizione – puntualizza il consigliere Mattioli - è ‘Raccontare e Raccontarsi: le storie come possibilità per conoscere, scoprire e riconoscersi’. Storie che ci regalano la possibilità di interpretare la realtà facendoci emozionare, divertire e riflettere". s.fr.