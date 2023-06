"A Mondolfo guardia medica da incrementare"

Si continua a discutere sulla guardia medica di Mondolfo, per la quale il direttore del Distretto di Fano dell’Ast, Giovanni Guidi, come scritto su queste pagine, è riuscito a garantire, per il mese di giugno (che era stato inizialmente indicato senza alcuna copertura), il servizio nei turni diurni del sabato e della domenica.

Ad intervenire sono i segretari locali di Psi e Pd; il primo con una serie di richieste al governo centrale e a quello regionale e il secondo attraverso un intervento critico nei confronti dell’amministrazione mondolfese. Il socialista Anteo Bonacorsi rimarca: "Prendiamo atto dell’impegno assunto dal dottor Guidi e lo ringraziamo; però condividiamo le parole del sindaco che ritiene necessaria un’ulteriore implementazione del servizio, comprendendo anche i turni notturni, sia dei festivi che dei feriali. Finalmente Barbieri ha alzato la voce sul grave problema della carenza di dottori. Per cercare di tamponare il quale é necessario che il governo nazionale modifichi il numero chiuso per l’accesso alle facoltà di medicina, con l’individuazione di tetti almeno programmati sulla base dei pensionamenti; e riveda l’inquadramento dei medici di medicina generale, facendoli passare da un regime di convenzione con il sistema sanitario ad uno status di dipendenti, come per gli ospedalieri, a 38 ore settimanali. Ciò, infatti, permetterebbe l’effettiva nascita delle case della comunità con una presenza garantita del dottore h24". Alla Regione, Bonacorsi chiede, invece, "di consentire a tutti i medici di medicina generale di oltrepassare il tetto dei 1.500 mutuati, al fine di evitare che ci siano cittadini senza medico di famiglia". Più orientato sul contesto locale è il segretario Pd Samuele Mancini: "Fanno sorridere da una parte e preoccupare dall’altra, i commenti di Barbieri, che pare essersi accorto solo ora del problema, dopo anni di guardia medica a singhiozzo, che tra l’altro gli era stato più volte segnalato sia dai cittadini, che da noi di minoranza in consiglio con ben 4 interrogazioni. Dopo questi primi timidi risultati non è certo il tempo di fermarci e per questo proporrò ai colleghi di opposizione di presentare insieme una mozione che impegni l’amministrazione a chiedere che il servizio di guardia medica sia garantito integralmente. Vorremmo, inoltre, che siano invitati in consiglio il direttore del Distretto Guidi e il nuovo direttore dell’Ast Nadia Storti".

Sandro Franceschetti