A Mondolfo il calendario per la tutela dei gatti che non hanno famiglia

Un calendario bello e ‘buono’. E’ quello dell’organizzazione no profit ‘I randagi nel cuore’, che opera tra Mondolfo, San Costanzo e Monte Porzio per la tutela dei gatti che non hanno una ‘famiglia’. Bello, perché le immagini che lo compongono, quelle dei 12 mesi più quella di copertina, sono il frutto di un concorso fotografico di qualità a cui ogni anno partecipano molti appassionati del click e degli animali. E ‘buono’, perché la piccola offerta che si lascia per averne una copia, che può essere sia in formato da parete che da tavolo, contribuirà ad aiutare i circa 20 volontari dell’associazione a prendersi cura degli oltre 70 gatti di cui si occupano quotidianamente e a finanziare le altre attività del gruppo. ‘I randagi nel cuore’, infatti, in circa 7 anni dalla loro costituzione, hanno già salvato e dato in adozione più di 100 gattini e per limitare il fenomeno del randagismo hanno sterilizzato centinaia di gatte. Inoltre, offrono aiuto ai servizi sanitari per il censimento delle colonie feline. Prendersi una copia di questo calendario, dunque, si traduce in un gesto d’amore verso i nostri piccoli amici a quattro zampe. Il calendario si può trovare al Caffè dello Sport di Mondolfo, al Green Life di Monte Porzio, al Twitti Zoo di Cesanella di Senigallia, al Tutto Pepe Gastronomia di San Costanzo e al Fuoribolla Pizzeria di Marotta. Oppure chiamando il numero 333.2528745.

s.fr.