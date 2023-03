"A Mondolfo si fa cassa anche sul caro estinto"

di Sandro Franceschetti

Un aumento del 25% della tariffa per le lampade votive al cimitero, una previsione di 40mila euro in più di incasso dalle multe, l’introduzione dei parcheggi a pagamento e l’addizionale Irpef sempre al massimo. Sono alcune delle voci che hanno indotto il gruppo di opposizione mondolfese ‘Futura’ a bocciare il bilancio di previsione 2023, approvato nel consiglio di lunedì sera coi soli voti favorevoli della ‘squadra’ Barbieri. I cinque i consiglieri di minoranza hanno votato contro e due di loro, Anteo Bonacorsi e Marco Gentili, hanno addirittura lasciato l’aula al momento del voto sul Dup, il documento unico di programmazione.

"Si fa cassa anche sul caro estinto e mancano completamente misure a sostegno dei cittadini e delle attività economiche – attaccano Bonacorsi e Gentili -. Il Dup, che per altro è pieno di errori tecnici, ha dei contenuti inaccettabili. A partire dall’aumento del 25% delle tariffe per le lampade votive, che garantirà un incremento di entrate di circa 30mila euro; per proseguire con la previsione di incasso di 40mila euro in più dalle multe per le violazioni al codice della strada e con la ciliegina sulla torta dell’introduzione dei parcheggi a pagamento sul lato mare di Marotta, la cui realizzazione costerà 180mila euro e consentirà di incassarne 240mila, con un utile di 60mila. Se l’obiettivo era realmente quello di garantire maggior rotazione dei veicoli in sosta bastava mettere il disco orario obbligatorio. In questo modo, invece, Marotta perde la sua caratteristica di unica località balneare della zona senza stalli blu e a rimetterci saranno soprattutto i dipendenti delle attività commerciali della costa che dovranno parcheggiare lontanissimo o spendere metà stipendio per lasciare la macchina vicino al luogo di lavoro".

Anteo Bonacorsi e Marco Gentili ritengono che il Dup sia molto carente anche sulle misure a favore di famiglie e imprese: "A fronte di maggiori entrate rispetto al 2022 quantificate in 600mila euro, grazie anche ai 150mila euro di introiti che arriveranno dalla farmacia di Marotta nord passata da Fano al nostro comune; e, per contro, di una riduzione delle spese, che solo per luce e gas sarà di 120mila euro, erano doverose misure a favore dei cittadini, con una rimodulazione dell’addizionale Irpef, che attualmente è al massimo, vale a dire allo 0,8%, o prevedendo aiuti alla natalità, e invece non è stato stabilito nulla di tutto questo. E non sono neppure contemplati incentivi all’insediamento di nuove attività economiche e al ripopolamento del centro storico, invece attivati da diversi comuni vicini. Cari amministratori, così non va proprio".