A Montefelcino niente suspence. Si voterà un unico candidato

Come già nel 2019, anche questa volta a Montefelcino sono riusciti a mettere insieme soltanto una lista per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Almeno nel nome, l’unica lista depositata ieri in Comune è in continuità con quella che era stata eletta a maggio 2019. Si chiama infatti esattamente come quella, che allora era guidata da Osvaldo Pelagaggia, ovvero "Insieme per Montefelcino": lista civica, ovviamente. Il nuovo candidato sindaco di Montefelcino si chiama Maurizio Marotesi, 65 anni (foto), pensionato, già dipendente Telecom.

Anche stavolta a Montefelcino (e non solo) si porrà il tema del quorum (cosiddetto "strutturale"). Ovvero: essendosi presentata alle urne una sola lista, la legge prescrive che per la validità delle elezioni debba recarsi alle urne non meno del 40 per cento degli aventi diritto (nel 2019 il limite era al 50) e che di questi almeno la metà debba esprimere un voto valido (quorum "funzionale"), altrimenti arriva il commissario prefettizio. Nel 2019 non c’era stata suspense: l’affluenza era stata infatti del 67 per cento e i voti validi (escluse nulle e bianche quindi) erano stati 1334 su 1558, il che significava un quorum dell’85 per cento. Se saranno rispettate le due condizioni di cui sopra, candidato sindaco e candidati consiglieri risulteranno tutti eletti.

Questi i candidati consiglieri della lista Insieme per Montefelcino: Arianna Amantini, Patrizio Baldarelli, Giordana Cincini, Giovannino Conti, Francesco Fulvi, Filippo Lelli, Giancarlo Melucci, Chiara Paoloni, Claudia Rasori, Giovanni Romiti (unico candidato presente anche nel 2019).

a.b.