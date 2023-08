A Montemaggiore rispunta Winston Churchill

Oggi e domani, dalle 17, a Montemaggiore, si terrà la manifestazione ‘Era Ieri’, che ripercorre uno degli episodi più importanti della seconda guerra mondiale. La notte del 25 agosto 1944 l’VIII armata composta da polacchi, canadesi, inglesi, scozzesi e indiani avanza verso il Foglia per il primo scontro sulla Grune linie (linea verde) tedesca poi ribattezzata ‘linea gotica’. Il giorno dopo, il primo ministro Winston Churchill, dopo un incontro con il generale Anders, comandante delle truppe polacche, segue le manovre di avanzamento insieme al comandante delle truppe alleate in Italia, generale Harold Alexander, e il generale Oliver Leese dell’VIII Armata. E’ l’ultimo slancio per la liberazione dell’Italia dai tedeschi. Tutto ciò accadde proprio a Montemaggiore, dove in questo weekend, ‘Era Ieri’, organizzata dalla Pro Loco, regalerà un tuffo nel passato, grazie anche alla presenza del gruppo di rievocazione ‘The Green Liners’ in uniforme, in cui componenti interpreteranno i protagonisti più famosi e i combattenti che diedero la vita per la liberazione d’Italia. Per le vie del paese saranno visitabili varie mostre e si potrà godere della buona cucina e degli spettacoli dell’epoca.