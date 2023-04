A Montemontanaro arriverà la cicloturistica di Gabicce mare

Martedì prossimo la 41esima Settimana Cicloturistica Internazionale di Gabicce Mare farà tappa a Montemontanaro, frazione di Montefelcino a un paio di chilometri dal capoluogo. Si tratta di una manifestazione unica nel suo genere: per sette giorni (dal 7 al 14 aprile) i cicloturisti partiranno da Gabicce Mare tutte le mattine alla scoperta del magnifico territorio e delle bellezze della nostra provincia. L’occasione è unica non solo per i ciclisti, ma anche per i loro familiari e accompagnatori, che potranno partecipare ad escursioni per scoprire il territorio e condividere tante attività collaterali organizzate appositamente per l’evento, come passeggiate nei parchi, visite guidate nei borghi, degustazioni dei prodotti tipici del territorio e tanto altro. Come detto, martedì 11 la carovana dei ciclisti farà tappa a Montemontanaro, dove la Pro Loco di Montefelcino in collaborazione con il Comune di Montefelcino e l’associazione A Spass ti Vigle (A spasso nei vicoli), accoglierà i cicloturisti con la tradizionale pizza cotta nel forno a legna del borgo, poi seguirà, nella cantina di Gabriele Pagliari, una degustazione di prodotti tipici del territorio. Il desiderio della Pro Loco è di fare conoscere ai cicloturisti il borgo di Montemontanaro, una terrazza naturale dalla quale si può ammirare un bellissimo panorama che va dal mare, al Cònero, al Catria, al Carpegna e a tutta la vallata del Metauro I cicloturisti, insieme ai loro familiari, potranno visitare anche il Museo degli Antichi Mestieri Itineranti dove è custodita una selezione di antiche biciclette utilizzate da artigiani e commercianti che un tempo percorrevano le strade di città, paesi e campagne, offrendo servizi non disponibili sul posto. Le biciclette esposte fanno parte della ricca collezione di Rodolfo Castagni, appassionato cultore di mestieri e tradizioni antiche. La Settimana cicloturistica si concluderà il 14 alle 21, al Teatro Astra di Gabicce Mare, con l’esibizione della Banda musicale cittadina di Montefelcino e con la premiazione dei gruppi sportivi.

Adriano Biagioli