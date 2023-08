A Montesecco di Pergola tre giorni di arte e gusto con ’Mezzaria’

Tre iniziative, tra il 14 e il 16 agosto, a Pergola, dell’iniziativa ‘Mezzaria’, proposta dalla sinergia fra la residenza artistica ‘Casa Sponge’ la fattoria vitivinicola ‘Villa Ligi’ e ‘Pergola Tartufi’, nata per ridare linfa al borgo di Montesecco, piccola frazione pergolese, dove, dal punto più alto, l’occhio scorre dalle colline fino al mare. Per la vigilia di Ferragosto è in programma ‘Ricordando Don Sidney’, una cena collettiva in piazza che riattiva una tradizione portata avanti dal parroco di Montesecco: ogni anno, il 14 agosto, don Sidney esortava gli abitanti del borgo a cenare insieme, chiedendo loro di portare qualcosa da condividere con gli altri. La cena è a cura dell’agriturismo ‘Locanda Magnoni’ e sono previsti ospiti a sorpresa. Il 15, alle 19, ci sarà l’incontro con la giornalista Cristiana Colli (che realizza strategie di comunicazione e valorizzazione su paesaggio, architettura, arte contemporanea e design; e cura le relazioni culturali e istituzionali di Mappelab.it, ed è co-curatore di Demanio Marittimo.Km-278). Subito dopo si terrà la tradizionale processione di Santa Maria Assunta. Il giorno successivo sarà protagonista lo scrittore Sandrone Dazieri, che presenterà il suo ultimo libro: ‘Il figlio del mago’. Alla fine di ogni incontro sarà possibile fermarsi per un aperitivo. Prenotazione all’indirizzo e-mail [email protected] e al numero 333.2565268.

s.fr.