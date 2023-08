A Montesecco il laboratorio per dipingere foulard di seta

Arte, cultura, storia, musica, enogastronomia e animazione in una meravigliosa ambientazione. Nel suggestivo borgo di Montesecco, uno dei più incantevoli balconi da cui ammirare la valle del Cesano, dal Monte Catria fino all’Adriatico, posto a 450 metri sul livello del mare, domani sera andrà in scena la ‘Notte Verde’, sul tema ‘Radici nostre’. Un’occasione per godere di un borgo dal grande fascino, scoprire il territorio, stare a contatto con la natura e gustare tante specialità. La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale del sindaco Simona Guidarelli e dell’assessore al turismo Sabrina Santelli (foto) con la collaborazione dei cittadini di Montesecco e delle associazioni. Ricco e variegato il programma, che prevede anche un prologo mattutino, dalle 8,30 alle 10,30, con una passeggiata dedicata al riconoscimento e alla raccolta di essenze vegetali tintorie che saranno utilizzate in un laboratorio pomeridiano di tintura naturale, dalle 18 alle 20, col titolo di ‘Ecoprint’: stampa vegetale su foulard di seta, gratis fino a 14 anni e a 25 euro per i più grandi (comprendente materiali, foulard ed erbario). Dal pomeriggio a tarda sera musica di vario genere, streetfood ispirato alle tradizioni locali, video proiezioni e fuochi d’artificio. Ingresso gratuito.

s.fr.