"A Morciola una scuola per giovani manager"

Il sindaco Ucchielli e l’assessore all’istruzione Barbara Torcolacci chiedono al presidente della Regione Marche e al presidente della Provincia di realizzare una scuola di alta formazione professionale per giovani manager per l’internazionalizzazione delle imprese. L’iniziativa proposta dal comune di Vallefoglia vuole potenziare la zona della "Cantina Sociale dei Colli Pesaresi" a Morciola, oggi "Cantine Pisaurum", luogo dove dovrebbe sorgere questo nuovo polo tecnologico. L’intento, spiega il sindaco, è quello di formare giovani imprenditori e futuri manager e avviare una ricerca di tecniche innovative nei diversi settori lavorativi. "Particolare rilevanza sarà poi riservata al monitoraggio dell’inquinamento atmosferico e delle acque, al controllo degli alimenti per i riflessi sulla salute e agli aspetti amministrativi e di guida per gli imprenditori interessati – continua Ucchielli –. La realizzazione del Polo apporterebbe poi notevoli benefici alle tante aziende ed imprese della zona". Così si potrebbe rendere il sistema produttivo territoriale molto più competitivo anche a livello internazionale, dato l’importante bacino di oltre 16.700 imprese. "Tale necessità si rileva inoltre fondamentale per preparare i giovani imprenditori nel ricambio generazionale".

Lu.Ard.