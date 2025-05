A Most Gaggi risale la classifica iridata

Nonostante non abbia ancora smaltito appieno i postumi del pericoloso incidente dell’esordio a Portimao, che lo ha costretto anche ad operarsi ad un ginocchio dopo il secondo round di Assen, a Most è proseguita la risalita nella classifica iridata di Marco Gaggi. In Repubblica Ceca il pilota fanese del Team BrCorse di Arcore (MB) ha infatti collezionato due ottavi posti, che lo hanno proiettato dalla quindicesima alla nona posizione assoluta nella graduatoria della categoria Supersport 300 del Mondiale Superbike 2025. Il ventunenne testimonial del Comune di Fano e di Amici Senza Frontiere è tornato però con qualche rammarico dal Motul Czech Round, dove nelle libere e nella Superpole di qualifica aveva girato a ritmi alti guadagnandosi il quinto stallo nella griglia di partenza di gara 1.

"Un po’ onestamente mi dispiace di come siano andate le gare – argomenta lo stesso numero 43, attualmente secondo della pattuglia degli italiani –. Purtroppo in mezzo al gruppo emergono infatti ancora delle problematiche, mentre quando sono da solo e faccio la mia guida vado davvero molto veloce e siamo super competitivi. Dobbiamo insomma perfezionarci sia io che la moto per affrontare al meglio la bagarre, ma col Team stiamo lavorando al massimo per riuscirci e sarebbe bello trovare la quadra già nel prossimo appuntamento visto che si correrà a Misano e si respirerà aria di casa".

Il 13-15 giugno il suo viaggio mondiale passerà dunque per Misano, poi il 5-7 settembre Marco Gaggi sarà a Magny-Cours (Francia), il 26-28 settembre ad Aragon (Spagna), il 10- 12 ottobre ad Estoril (Portogallo) ed il 17-19 ottobre a Jerez de la Frontera (Spagna).

b. t.