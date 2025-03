"A Muraglia è sbagliato. Rischi idrogeologici"

“E’ un progetto, quello del nuovo ospedale, che è stato studiato per un’area piana e quindi si può spostare e portarlo a Case Bruciate, dove c’è un’area pubblica", dice l’ex vicesindaco Mauro Mosconi, assieme all’Udc. "Poi è l’area dove inizialmente lo voleva costruire la Regione, prima che cambiasse idea sotto la pressione e per accontentare l’ex sindaco Matteo Ricci". Non molla l’osso Mauro Mosconi che ha presentato nel, tempo, su questo argomento, anche esposti in Procura "e adesso stiamo preparando un intervento alla Corte dei Conti perché i costi che si avranno nel costruirlo a Muraglia saranno il triplo di quelli messi in preventivo e si andrà avanti a colpi di variante. Un terreno che frana e dove sono previsti anche due piani interrati in un’area dove sotto c’è l’acqua. Continuo la mia battaglia e spero che l’ospedale lì non si faccia. Perché opere di questo genere si fanno ogni cento anni e quindi non si può sbagliare. E vorrei ricordare a tutti, dopo gli smottamenti, le case dell’Ail fatte lì a Muraglia, con i soldi della famiglia Berloni". Non si sente, Mosconi, con i progetti già presentati un don Chisciotte che sta lottando contro i mulini a vento in questa battaglia dove ha anche l’appoggio dell’Udc. "Voglio solo ricordare lo studio fatto dalla Provincia nel 2011 e quello dell’azienda ospedaliera del 2014 che hanno evidenziato chiaramente le gravi problematiche dell’alto rischio idrogeologico dell’area di Muraglia dovute al fatto di essere ai piedi di un versante, terreni di scadente qualità con presenza di acque di falda superficiali prossime al piano di campagna".

Quindi l’ex vicesindaco ricorda che "l’assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli che continua a ripetere che non condivide la scelta di Muraglia, ma il progetto deve andare avanti". Quindi viene riportato sotto i riflettori anche l’ex sindaco Matteo Ricci "perché tale scelta venne decisa da Ricci il quale aveva dichiarato che la politica urbanistica la fa il Comune e l’ospedale sarà costruito a Muraglia, la regione la smetta di perdere tempo, il presidente Acquaroli rispetti i patti".