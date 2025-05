A Muraglia s’accende il dibattito. Anche sugli alberi da tagliare

Istituzione di un tavolo di lavoro sulla realizzazione del nuovo ospedale a Muraglia ed immediata richiesta al Comune di Pesaro del piano di abbattimenti degli alberi previsto nell’ambito della costruzione della struttura. E’ quanto deciso e votato mercoledì sera durante la seduta del consiglio di Quartiere 7 di Muraglia: "Su questa importante tematica e sulla relativa istituzione del tavolo di lavoro – spiega Francesco Ferri, consigliere di minoranza della lista Ascoltiamo Pesaro – il consiglio ha votato con 9 favorevoli su 12, con l’astensione dei consiglieri Antonella Giardini e Tatiana Severi, nonché dello stesso presidente Roberto Pascucci, che quindi ha votato differentemente dalla maggioranza del consiglio". Già nella precedente seduta che si era tenuta alla fine di marzo era stata richiesta l’istituzione di un tavolo di lavoro sulla tematica del nuovo ospedale, che però fino a questo momento non aveva ancora visto la luce. "Durante l’ultima seduta – prosegue Ferri – si è acceso un confronto con il presidente per non aver dato alcuna risposta a diversi solleciti sul tema, sfociati con l’invio finale di una Pec che ha coinvolto anche il sindaco Andrea Biancani e l’assessore con delega ai Quartieri, Mila Della Dora".

Durante la seduta di mercoledì sera, Francesco Ferri ha quindi ribadito l’importanza "della tematica per l’impatto sul quartiere di questa nuova opera e ha ricordato che, anche se su alcune questioni già evidenziate come il tema dei parcheggi, l’organizzazione del cantiere e viabilità vi è più tempo – dice il consigliere – è sempre opportuno esprimere un contributo il prima possibile, nella speranza che incida sulla definizione ultima dei progetti". Ferri ha inoltre evidenziato che in tal senso la maggiore urgenza è relativa alla questione degli "abbattimenti degli alberi in fase di approvazione proprio in questo momento in Comune". Per questo motivo, durante l’approvazione da parte del consiglio di Quartiere per l’istituzione di tale tavolo, si è specificato che la prima seduta dovrà "tenersi nell’ultima settimana di giugno – spiega l’architetto – ma nel frattempo andrà inviata immediata richiesta del piano abbattimenti degli alberi al Comune, tematica di estrema urgenza".

Alice Muri