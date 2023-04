A Muraglia vince lo sport Oltre 300 ragazzi in gara tra bici, pattini e pallone

Grande successo e partecipazione di oltre 300 atleti ieri nel quartiere di Muraglia, in occasione della prima iniziativa pubblica del "Consorzio Sportivo Pesarese CSP", recentemente costituitosi dalla volontà di 3 società: G.S. Muraglia Calcio, Pisaurum Young Riders e Torollski Center.

La manifestazione ha preso il via alle 9 con l’esibizione di pattinaggio di velocità a cura di atleti ed atlete della società Torollski Center. "I nostri giovani – spiega il tecnico Michele Ravagli - hanno aperto l’evento ed hanno pattinato prima di lasciare il passo alla gara ciclistica. 25 atleti si sono esibiti in percorsi di destrezza e gare in linea per promuovere il pattinaggio di velocità attraverso la divulgazione delle caratteristiche della disciplina. Sia bambini di 47 anni, che gli agonisti (dagli 8 anni in su), si sono cimentati sotto gli occhi del numeroso pubblico".

A seguire la gara ciclistica dedicata ai Giovanissimi con numerose squadre provenienti da varie regioni. In contemporanea alla gara ciclistica, al campo sportivo si è svolto un quadrangolare di calcio rivolto alla categoria Pulcini 2013 del Muraglia. Quindi Francesco Signoretti per la società ciclistica e Stefano Falcioni del Muraglia hanno detto: "Il torneo di calcio riguardava i Pulcini del Muraglia per il trofeo Pre-Fab. Per il calcio e il pattinaggio si trattava di un’esibizione promozionale. Invece il ciclismo ha visto gareggiare atleti dai 6 ai 12 anni con 236 iscritti e 21 squadre provenienti da Marche, Romagna, Umbria e Abruzzo. Sette gare disputate e 12 categorie premiate. Il Pedale Chiaravallese ha vinto la classifica a punti mentre il Pedale Teate è stata premiata come società arrivata da più lontano: infatti proveniva da Chieti. E’ stato un grande successo con premiazioni presidiate dall’assessore allo sport Mila Della Dora, dal vice presidente del consiglio regionale Andrea Biancani e dal sindaco Matteo Ricci originario del quartiere di Muraglia".

Quella che si è rivelata la vera sorpresa è stata la location, tutta interna a Muraglia, molto apprezzata sia dai giovanissimi atleti che dal folto pubblico che non si è stancato di applaudire i suoi beniamini.

