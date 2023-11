A New York e Berlino la presentazione del Rof

Il Rof presenterà il programma del 2024 il 27 novembre al Consolato generale di New York e il 30 all’Ambasciata d’Italia a Berlino. Saranno il presidente (e vicesindaco) Daniele Vimini, il sovrintendente Ernesto Palacio, il direttore artistico Juan Diego Flórez e il direttore generale Cristian Della Chiara a raccontare la prossima edizione della manifestazione assieme al sindaco Matteo Ricci. Gli eventi di New York e Berlino, ospitati dal Console generale d’Italia a New York Fabrizio Di Michele e dall’Ambasciatore d’Italia a Berlino Armando Varricchio, saranno seguiti da un concerto dei talenti formati nell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda”.