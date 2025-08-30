A New York una mega-mostra su Raffaello

Il 2026 sarà l’anno raffaellesco per la Grande Mela: da marzo a giugno 200 opere di Raffaello da tutto il mondo giungeranno al Metropolitan di New York per la mostra Raphael: Sublime Poetry. E anche da Urbino qualcosa si muoverà. Il museo sulla Fifth Avenue ospiterà la prima mostra monografica negli Stati Uniti sul Divin Pittore ed esplorerà l’intera parabola della vita e della carriera dell’artista, dagli inizi urbinati agli anni fiorentini, fino all’ultimo decennio trascorso alla corte papale.

Tra i prestiti provenienti dai maggiori musei del mondo, si contano disegni, dipinti, e arazzi creati dal genio del Rinascimento. Tra i pezzi forti ci saranno la Madonna Alba dalla National Gallery di Washington, i disegni francesi da Lille, il ritratto di Baldassarre Castiglione del Louvre, ma anche dipinti dall’Accademia Carrara di Bergamo, dalla Galleria Borghese, dalle Gallerie Nazionali Barberini Corsini, da Perugia, da Bologna, da Brescia, dagli Uffizi e dai Musei Vaticani. E ancora, tra i prestatori figurano l’Albertina di Vienna, il British Museum, l’Ashmolean di Oxford e il Prado. E da Urbino? Dovrebbe volare la Muta; uno scambio che si inserisce in un accordo attivo già da alcuni anni col museo newyorkese.

"Una mostra senza precedenti – garantisce il direttore del Met, Max Hollein – con le opere più iconiche provenienti da tutto il mondo, molte mai riunite prima d’ora". Ci sono voluti sette anni per prepararla: "È stata l’occasione straordinaria per ridefinire la mia comprensione di questo artista monumentale", ha detto Carmen Bambach, curatrice del Dipartimento Disegni e Stampe. La mostra sarà organizzata in ordine cronologico, seguendo la vita e la carriera dell’artista, con sezioni tematiche dedicate allo sviluppo di idee e iconografia.

Plaude all’iniziativa oltreoceano l’Accademia Raffaello, che dall’Ottocento si impegna nel valorizzare il genio universale del Sanzio: "È una mostra di cui sapevamo da tempo – spiega il presidente Luigi Bravi –: Carmen Bambach si è rapportata anche con noi, chiedendoci materiali per il catalogo. Lo scorso anno ha trascorso diversi giorni a Urbino prendendo parte anche alle nostre attività. La mostra sarà una bella occasione, come ogni volta che si fa una mostra seria su questo inesauribile colosso dell’arte universale, rimasto inesausto da un centenario sovrabbondante di iniziative, delle quali tuttavia rimane davvero poco, se non un certo numero di studi rigorosi e portatori di nuovi risultati. Che si tenga negli Stati Uniti una mostra sul Sanzio sottolinea che considerare Raffaello un orgoglio cittadino o una gloria nazionale è quanto di più modesto e paesano si possa pensare: significa – conclude Luigi Bravi – non conoscere cos’è stato Raffaello".

Giovanni Volponi