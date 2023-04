A Notre Dame c’è sempre il Gobbo

ACQUALAGNA

Un misterioso essere deforme rinchiuso in un campanile, un tremendo padrone che lo costringe a non vedere la luce del sole, una danzatrice gitana che lo vuole aiutare: andrà in scena questa sera al Cinema Teatro “Conti“ d’Acqualagna, il musical “Le campane a Notre Dame“, dell’associazione Milena Pianosi. Con la cattedrale come fulcro dell’intera vicenda, attorno ad essa si susseguiranno vicende animate da diversi personaggi. In questa versione, questi sentimenti verranno resi più tenui, quasi a simboleggiare la leggerezza del film di animazione, attraverso anche la regìa di Maria Sacchi, le musiche e direzione artistica di Davide Di Gregorio, della scuola di canto Pianeta Musica, e le coreografie di Lisa Vergoni, del Centro Danza Performance. Biglietti su TicketSms.it

Alessio Zaffini