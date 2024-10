A novembre il derby delle banche: "Questo non possiamo perderlo"

Una volta nel basket c’era il derby delle cucine, Scavolini contro Berloni. Quest’anno avremo quello delle banche, Banca di Pesaro contro Riviera Banca. Il direttore della filiale pesarese, Paolo Benedetti, ha già cerchiato in rosso la data sul calendario, domenica 10 novembre Vitrifrigo Arena: "Non possiamo perdere contro Rimini, sono disposto ad andare in spogliatoio a parlare coi giocatori" ci scherza su, ma mica tanto. Poi spiega: "Riviera Banca è una consorella con cui siamo in ottimi rapporti, ma è chiaro che quel giorno ci sarà rivalità e per questo stiamo organizzando una giornata speciale: sponsorizzeremo la giornata e i nostri clienti avranno l’ingresso omaggio".

E’ uno sponsor di quelli fedeli la Bcc del presidente Massimo Tonucci, e ci tiene a recitare un ruolo da protagonista nei confronti della Vuelle: "C’è qualcosa di più della sponsorizzazione che possiamo fare. Ad esempio trasmettere idee, contenuti. Perciò abbiamo deciso di organizzare una business-school con alcuni incontri a favore di tutti i consorziati: cominceremo dall’intelligenza artificiale, proseguiremo con la gestione del team e poi altri argomenti di attualità che possono mettere insieme il mondo economico-finanziario con quello sportivo".

La sala riunioni appena inaugurata al piano superiore della filiale di via Milano ("il nostro fiore all’occhiello" la definisce Benedetti), dove sono stati ospiti ieri Ahmad e King, dovrebbe essere un luogo ideale.

e.f.