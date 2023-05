A Ortopedia ripartiti gli interventi "Così si ridurranno i tempi di attesa"

Sale operatorie nuovamente attive, nel reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Fano. Da mercoledì sono infatti ripartiti, con due sostituzioni totali del ginocchio, gli interventi di chirurgia ortopedica di tipo protesico nel blocco operatorio del Santa Croce, non più Azienda Ospedaliera Marche Nord ma Ast di Pesaro Urbino.

"Ci sono voluti quasi dieci anni – il commento a caldo di Luca Memè, direttore di Ortopedia e Traumatologia degli ospedali di Pesaro e Fano – affinché a Fano tornassero interventi chirurgici di ortopedia maggiore ed in particolare di chirurgia protesica. Voglio ringraziare tutti gli operatori e le operatrici per la sinergia e l’organizzazione messa in piedi. Non ci sono stati problemi di nessun tipo. Tutto ha funzionato al meglio. I pazienti sono stati ricoverati e presi in carico dalla Medicina Riabilitativa e dalla Geriatria per assicurare il miglior percorso assistenziale post operatorio e di recupero fisico". La scelta di riproporre anche al Santa Croce prestazioni che vengono già svolte al San Salvatore (nel 2022 ne sono state effettuate 2051, in crescita di 250 rispetto l’anno precedente, con lunghe liste d’attesa) ha come finalità quella di potenziare l’offerta sanitaria della zona, ridurre i tempi di attesa, migliorare il confort alberghiero mantenendo, al tempo stesso, alti standard di qualità.

"Si è riusciti a raggiungere questo grande risultato - continua Memè - grazie allo sforzo congiunto di diverse figure professionali, della Direzione Generale, Direzione Medica, Servizio Infermieristico, Servizio di Anestesia e Rianimazione, Geriatria, Medicina Riabilitativa, del personale infermieristico e degli operatori sanitari del Blocco Operatorio e dei reparti di degenza". Per il direttore di Ortopedia questo "è solo l’inizio di un percorso finalizzato a separare gli interventi di chirurgia ortopedica programmata da quella di traumatologia - conclude -, per migliorare i percorsi sia a Pesaro che a Fano. Operazioni che certamente con il tempo verranno implementate sul presidio di Fano".

ti.pe.