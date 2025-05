A Osaka c’è aria di Urbino. Padiglione da Città Ideale

C’è un po’ di Urbino all’Expo di Osaka. Anzi, ben più di un po’: l’intero padiglione Italia, per l’esattezza, è ispirato alla Città Ideale, il quadro emblema del Rinascimento che da sempre è conservato nella città ducale, un vanto della Galleria Nazionale delle Marche.

In pochi lo sapevano, eppure come si vede dalle foto la facciata principale del padiglione, aperto il 13 aprile e visitato ogni giorno da migliaia di persone, dopo un ingresso ispirato alle porte a pannelli giapponesi, vede all’interno un edificio stilizzato a due piani che si rifà proprio al tempio circolare che sta al centro della tavola urbinate. E l’analogia non è solo “immaginata“: è lo stesso ideatore del padiglione, l’archistar Mario Cucinella, a spiegare la correlazione: "Il padiglione interpreta in chiave contemporanea il concetto di Città Ideale rinascimentale in un’accezione più ampia, articolata e multidisciplinare, in cui lo spazio abitato non è limitato all’area urbana ma diventa paesaggio, cultura, qualità dell’aria, salute, infrastrutture, arte, tecnologia. La Città Ideale è un hangar, costruito in legno, del sapere e del pensare con le mani: un luogo che racconta al mondo la nostra cultura, le nostre eccellenze, le nostre arti, le nostre imprese, i nostri artigiani. Ma anche il nostro territorio, fatto di tanti territori, così diversi fra di loro, eppure legati da radici profonde, che si perdono nel tempo, e dalla medesima volontà di guardare al futuro".

E questo legame prenderà ancora più forma dal 1° al 7 giugno, nella settimana dedicata alle Marche: "La stretta collaborazione tra Comune e Regione – spiega l’assessore al turismo Francesco Guazzolini – farà sì che nel video dedicato alle Marche, Urbino sarà protagonista. Auspico che questa presenza verrà sfruttata al massimo dalla Regione: la città che custodisce la Città Ideale dentro il padiglione ad essa ispirata è un unicum incredibile per la nostra promozione".

Giovanni Volponi

Foto: in alto il padiglione

a Osaka, la Città Ideale

e l’assessore Francesco Guazzolini