A Osteria Nuova c’è il raduno delle bande musicali

Torna domani con la sua 30ª edizione il raduno interregionale di bande musicali a Osteria Nuova di Montelabbate, organizzato dal Corpo Bandistico "G.Rossini" con la collaborazione del Comune e il patrocinio del consiglio regionale. E’ l’unico appuntamento marchigiano che ospita ogni anno due bande di altre regioni d’Italia. In 30 edizioni sono arrivate bande di piccoli paesi e di città importanti, tutte con un buon livello musicale. Ospiti di questa edizione sono la Filarmonica di Soci (Arezzo) e la Filarmonica Chierese (Torino), quest’ultima in una versione insolita e innovativa di Street Band. Le bande ospiti, insieme alla banda organizzatrice, alle 18 di domani sfileranno per le vie di Osteria Nuova per ritrovarsi in piazza Lombardi dove, alle 21, saliranno sul palco e in formazione da concerto proporranno brani tratti dai propri repertori. Non mancheranno momenti particolari per festeggiare il raggiungimento della 30ª edizione. Da qualche anno il raduno è intitolato a "Raffaele Battistoni" il noto imprenditore del territorio che per tanti anni ha fatto parte della banda di Montelabbate e che ha sempre sostenuto questa manifestazione sin dalla sua prima edizione.